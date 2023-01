MTÜ Meie Nursipalu astub esimesi samme kohalike kaitsmisel. Juhatuse liige: laienduse saatus määrab Lõuna-Eesti tuleviku

Niidumaa ütles Delfile, et esimene samm on liikmete vastu võtmine ja koostöö organiseerimine. „On väga palju inimesi, kes on valmis MTÜ eesmärkide täitmisele kaasa aitama. Asume täitma meie põhikirjalisi eesmärke,“ ütles ta. Niidumaa lisas, et asutajaliikmeid on seitse ja liikmeskond kasvab iga päevaga. „Inimesi, kes on näidanud valmisolekut aidata kaasa MTÜ eesmärkide täitmisele, on sadu.“