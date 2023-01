Kõlavad lasud ja plahvatavad pommid: Stockholmis on käimas tuntud räpparite sõda

Jõulude ja aastalõpu ajal raputasid Stockholmi tulistamised ja plahvatused. Kõige selle keskmes on tuntud räpparid. Tegemist on noorte meestega, kellel on suur jälgijaskond sotsiaalmeedias ja kes on oma muusika eest kiita saanud, aga kes on ka mitmetes tõsistes kuritegudes süüdi mõistetud, vahendab SVT Nyheter.