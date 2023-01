Politsei: elukaaslase pussitamises kahtlustatav Helar on ilmselt surnud

„Politsei peab tõenäoliseks, et 14. detsembri õhtul ilma igasuguse põhjuse ja hoiatuseta oma elukaaslast pussitanud ja seejärel korterist lahkunud mees on ilmselt surnud,“ ütles Delfile Viljandi politseijuht Margus Sass. „Tema jäljed kaovad Suure-Jaani linna piiril, aga üksikud infokillud lubavad aimata, et ta võis jõuda sealt edasi ka Lahmuse külla.“

Margus Sass kinnitas, et aktiivne otsing – töös on droonid ja laibakoerad – ei ole seni lõppenud, ent kasulikke vihjeid enam laekunud ei ole.

„Politsei on kõik see aeg meest aktiivselt taga otsinud, kuid tulutult. Uusi edasiviivaid vihjeid politseile vahepeal laekunud ei ole. Lõpuni välistada ei saa, et mees võis põgenedes endale kuskil ka pelgupaiga leida,“ ütles Sass Delfile. „Sellisel juhul peab tal aga olema abistajaid, kes kurjategijat varjata aitavad.“

Veel mõned päevad tagasi otsis politsei droonilennul ja koos laibakoeraga Suure-Jaanis kogu päeva vältel eri paigust jälgi, mis viiks tagaotsitava tabamiseni, kuid midagi ei leitud.

Kui kellelgi on infot tagaotsitava asukohast või on teda pärast 14. detsembrit näinud, tuleks sellest kindlasti Viljandi politseile teada anda. Teada on vaid see, et mees võis olla vigastatud ja tal võisid seljas olla tumedad riided.

Kannatanu on praeguseks kodusele ravile lubatud ja üle kuulatud.