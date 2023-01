Hersonisse on jäänud vaid käputäis elanikke

Hersonisse on elama jäänud vähem kui 20 protsenti sõjaeelsetest elanikest, ütles Hersoni kaitsekomandantuuri pressiesindaja Dmõtro Pletentšukv uudistelehele Unian. Tema sõnul pole linnas enam ühtegi ohutut paika.

Enne Venemaa täiemahulist sissetungi elas Hersonis umbes 330 000 inimest, nüüd on linna rahvaarv kahanenud 60-70 000-ni.

Linnas on peamiselt väheliikuvad või sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevad inimesed, kes ei saa lahkuda. On ka inimesi, kes on jäänud teistel põhjustel.