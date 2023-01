Soome president Putiniga kõnelemisest: eriti valvas tasub olla siis, kui ta hakkab naljatama

Ajaleht kirjutab, et Niinistö on põhjamaade kõige mõjukam ja kogenum liider. Seda nii tema rohkete tutvuste pärast kui ka tema pikaajaliste kokkupuudete tõttu Venemaa valitseja Vladimir Putiniga. „Putin on seda tüüpi inimene, kes ei unusta kunagi sõprust ja usaldusväärseid inimesi,“ kirjeldas Niinistö Vene riigipead.