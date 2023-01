„Juba varem USA üksustega põhiliste oskuste ja teadmiste omandamine tähendab, et süsteemide ülevõtmine saab olema selle võrra sujuvam ja see on meile kriitiline ajavõit,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur pärast seda, kui USA teatas detsembris enda kohaolu suurendamisest, seahulgas HIMARS-i siia saatmisest.