KUULA SAADET | Tervisekassa podcast: perearstiabi kättesaadavus tulevikus

Podcast’is arutatakse koos Laagri perearstikeskuse juhataja Triinu-Mari Otsa ja Tervisekassa perearstiabi peaspetsialist Maarika Liivamäega praeguseid probleeme ning valukohti. Samuti tuleb jutuks, millised võiksid olla lahendused, et tulevikus ei tuleks puudust perearstidest. Kui palju on perearste puudu? Mida teeme selleks, et leida uusi perearste? Mis on potentsiaalsed lahendused? Kuula saadet ja saa teada.