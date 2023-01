Stockholmis toimus öösel kaks plahvatust. Vahistati tuntud räppar

Politsei on vahistanud juhtumiga seoses neli inimest, keda kahtlustatakse erinevates kuritegudes. Üks neist on tuntud räpiartist, kes on 2016. aastal süüdi mõistetud muu hulgas raskekujulises varguses.Teine tuntud räpiartist on sisse kirjutatud sellele aadressile Grimstas, kui hommikune plahvatus toimus.

„Üks teooria on, et see on vana-aastaõhtu tulistamise jätk. Aga me ei jää ainult selle juurde kinni,“ ütles Österling.