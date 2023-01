Riigikogu esimees Jüri Ratas uusaastatervituses: pingutame, et 2023. aasta oleks pöördekoht

Ratas tänas ETV eetris olnud uusaastatervituses inimesi möödunud aasta kestel oma lähedaste, aga ka võõraste inimeste heaks tehtu eest, öeldes, et seda on olnud uskumatult palju. „Maailm meie ümber on aastaga palju muutunud ning Eesti Vabariigi 104. sünnipäeval sai reaalsuseks see, mille osas lootsime, et see enam kunagi ei kordu. Venemaa alustatud sõda Ukrainas on hävitanud palju, kuid mitte kõige olulisemat – lootust ja südamlikkust me ümber. Me ei tohi lasta neil sõjaväsimuses kustuda,“ ütles ta ning kutsus ka alanud aastal tegutsema rahu, turvatunde ning parema homse nimel meie laste ja lastelaste jaoks Eestis, Euroopas ja maailmas laiemalt.

Ratas nentis, et viimasel aastal oleme pidanud jõudu katsuma tervisekriisi, julgeolekukriisi, energiakriisi, majanduskriisi ja rändekriisiga ning tegema mitmeid raskeid otsuseid ja ümber hindama seniseid võimalusi. „Palju on olnud ebakindlust ja kartust homse ees. Riigiesindajate töö peab olema seda vähendada, mitte juurde kultiveerida,“ lausus ta.

Ratas kutsus kasutama Riigikogu valimiste eelset aega tulevikustsenaariumite võrdlemiseks, et jõuda selgusele, millises Eestis me soovime elada. „Selleks tuleb igaühel meist arutleda, vaielda, analüüsida, hinnata ja vaadelda. See pole alati lihtne, kuid on vajalik. Sest koos peame leidma viisi, kuidas teele tulevad takistused meid kukkuma ega komistama ei paneks. Oleme olukorras, kus me ei saa lubada endale rumalaid eksimusi, passimist ega lahenduste kahe silma vahele jätmist,“ ütles Riigikogu esimees ja lisas, et alanud aastal olgu eesmärk leida tarkust ja üksmeelt muuta me ühiskond tugevamaks ja ühtehoidvamaks, et me oleks piisavalt toeks neile, kes tunnevad nende kriisidega kaasnevat negatiivset mõju järjest enam ja paraku väga valusalt.