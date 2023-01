„Uusaastaöö oli väga vägivallarohke.“ Tapal leiti korterist tapetud mees

Uue aasta esimese päeva varahommikul laekus politseile teade, et Tapal leiti korterist vägivallatundemärkidega 54-aastase mehe surnukeha. Sündmuskohal peeti kinni 58-aastane alkoholijoobes mees.

Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.

„Uusaastaöö oli väga vägivallarohke. Enamike juhtumite puhul on ühiseks iseloomustavaks teguriks alkohol, mistõttu on olukord mingil hetkel muutunud selliseks, kus sõnadega enam erimeelsusi ei lahendata, appi võeti rusikad ja muu,“ rääkis Trei.

Ööpäeva jooksul on politsei tabanud vähemalt 23 alkoholi tarvitanud mootorsõiduki juhti ning tõenäoliselt see number tänaste puhumisreidide jooksul suureneb. „Küll aga soovin tänada kõiki, kes on teatanud politseile oma sõbrast või lähedasest, kes joogise peaga autorooli kippus. Teda takistades olete päästnud elu,“ sõnas Trei. Liikluse rahustamise kui ka suuremate kainuskontrollidega jätkavad politseinikud kindlasti nii täna kui ka homme.