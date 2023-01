VIDEO | Zelenskõi emotsionaalne uusaastakõne: meile pakuti kapituleerumist, aga valisime vasturünnaku

„Meie elu võib olla hämar, mürarikas ja keeruline,“ ütles Zelenskõi. „Aga kindlasti ei hakka me enam kunagi kartma. Ja kunagi ei pea me tundma häbi.“

Zelenskõi märkis, et esimesed 24. veebruaril maandunud raketid viisid ka „illusioonide labürindi“ hävitamisele. „Oleme näinud, kes on kes ja milleks on võimelised sõbrad, vaenlased ja eelkõige meie ise. Meile öeldi: teil pole teist valikut kui alla anda. Meie ütleme: meil pole teist valikut kui võit.“

President meenutas ukrainlastele aasta suuremaid tragöödiaid ja vägitegusid, kinnitades, et igaühe panus loeb. „Tahan kõigile öelda, et ukrainlased, te olete uskumatud!“ ütles Zelenskõi. „Vaadake, mida me oleme teinud ja mida me teeme. Kuidas meie sõdurid esimestest päevadest peale puistavad laiali nn maailma teist armeed. Kuidas meie inimesed nende tehnika kolonne peatasid. Kuidas vanaisa paljaste kätega tanki peatas. Kuidas naine tomatipurgiga drooni alla tulistas. Kuidas okupeeritud aladel varastati vaenlase tanke, soomustransportööre, üks helikopter, mürske.“

Zelenskõi lubas, et vabastatud alad ehitatakse üles ning okupeeritud alad vabastatakse. „See oli aasta, mil Ukraina muutis maailma ja maailm avanes Ukrainale,“ ütles ta. „Meile räägiti kapituleerimisest, meie valisime vastupealetungi. Meile öeldi, et me teeksime järeleandmisi ja kompromissi. Meie läheme Euroopa Liitu ja NATO-sse.“

Lõpetuseks avaldas Zelenskõi soovi, et tänavusest aastast saab tagasituleku aasta, mil sõdurid, sõjavangid ja põgenikud saavad koju naasta. „Tagasiminek normaalsesse ellu, õnnelikesse hetkedesse ilma komandanditunnita, maiste rõõmude juurde ilma õhuhäireta,“ ütles Zelenskõi. „Oleme valmis selle eest võitlema.“