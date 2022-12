DELFI VIDEOD | Mitmes Kiievi linnaosas kõlasid plahvatused, hukkus vähemalt üks inimene

Klõtško kinnitas, et päästjad ja kiirabi on teel sündmuskohta. „Meid hävitatakse,“ kirjutas ta Telegramis.

Ukraina presidendi kantselei ametnik Kõrõlo Tõmošenko teatas, et plahvatused toimusid Petšerski ja Holosiivski rajoonides, kus sai tabamuse üks hotell ja eramaja. Esialgsete teadete kohaselt võis see olla Ukraina kultuuripalee lähedal asuv Alfavito hotell, mis asub Kiievi kesklinnas.

Seni on kinnitatud ühe inimese hukkumine Solomjanski rajoonis ja veel vähemalt seitse inimest on viidud haiglasse. Üks haavatu on Kiievi linnapea sõnul kriitilises seisundis.