Peapiiskop Urmas Viilma: paavst Benedictus XVI sõnum oli, et keegi meist pole igavene

„Ajaliku aasta viimasel päeval, 31. detsembril 2022 astus uude ajatusse ja igavesse ellu emeriitpaavst Benedictus XVI. Paavst Benedictus XVI jääb oma valitsemisajaga aastatel 2005-2013 kristlaskonnale meelde kui hea teoloog, puhta ja traditsioonilise katoliikliku usu ning õpetuse kaitsja,“ ütles Viilma. Ta lisas, et rooma-katoliku kirikut juhtides püüdis paavst astuda samme oikumeenilise avatuse suunas, juhindudes Vatikani II kirikukogu poolt antud suunas ning jäädes järgima senist vaoshoitud liini. „Ta tõdes, et ühtsusele kirikute vahel on veel rida takistusi, mis tuleb ületada.“

Viilma kirjeldab, kuidas 2013. aastal tegi Benedictus XVI julge sammu, kui otsustas tervise halvenedes siirduda emerituuri, andes kiriku juhtimise edasi oma järeltulijale apostel Peetruse troonil.

„Seda sammu kritiseeriti ja selle üle spekuleeriti, kuid seda sammu astudes näitas Benedictus XVI, et ka paavsti toolil istub lihast ja luust inimene, kes on asendatav. Tema sõnum oli, et keegi meist ei ole igavesed, vaid elame Jumala armu ja halastuse all seni, kuniks meile jõudu, tervist ja elu antakse,“ ütles ta.

„Issand Kristus kutsus oma sulase enese rahusse, et kinkida talle elukroon oma Kuningriigis. Soovin kõigile usuvendadele ja -õdedele katoliku kirikus, samuti Eesti katoliiklaste juhile heale vennale piiskop Philippe Jourdanile südamest kaastunnet. Jagan kõigi katoliiklaste tänu ja rõõmu Issandas, selle eest, et emeriitpaavst Benedictus XVI on võinud astuda oma Issanda rahusse ja võtta vastu igavene rõõm igavesest Valgusest Jumala Poja Kuningriigis,“ sõnas Viilma.