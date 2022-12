Liibüa teatel peeti kinni paat 700 Euroopasse suunduva migrandiga

Liibüa rannavalve teatas, et paat peeti kinni reedel Vahemere-äärse Moura linna lähedal. Avalduses öeldi, et ebaseaduslikult Liibüasse sisenejad antakse üle nende kodumaale. Migrandid olevat pärit erinevatest riikidest.

Liibüa on viimastel aastatel muutunud Euroopas paremat elukvaliteeti otsivate migrantide peamiseks transiidiriigiks. Alates 2011. aastast, mil Liibüas korraldati NATO toel riigipööre, puudub riigil tugev keskvalitsus. Inimkaubitsejad kasutavad Liibüas valitsevat kaost ära, et smugeldada sinna naaberriikidest migrante. Seejärel pakitakse migrandid halvasti varustatud kummipaatidesse ja muudele alustele ning asutakse riskantsele merereisile üle Vahemere, kirjutab The Washington Post.

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) teatas, et sel aastal on Vahemerel surnud või kadunuks jäänud 1522 migranti. Alates 2014. aastast on Vahemerel hukkunud või kadunud IOM-i hinnangul 24 871 migranti. Tegelik arv on arvatavasti veelgi suurem, kuna paljudest laevaõnnetustest ei saada teada.