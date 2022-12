OTSEBLOGI | ISW: Venemaa raketivarud on lõppemas

Washingtonis tegutseva Sõjauuringute instituudi (ISW) teatel viitab Venemaa suurenev Iraani toodetud kamikaze-droonide kasutamine sellele, et riigi rakentivaru on ammendumas ja täppisraketid otsa lõppemas.

ISW märgib, et Ukraina õhutõrje on osutunud kamikaze-droonide alla tulistamisel äärmiselt tõhusaks ning Venemaa suudab nendega vähe kahju teha. Küll aga jätkab Venemaa ilmselt droonide massilist kasutamist, et rünnata tsiviilsihtmärke ja üritada seeläbi murda ukrainalste võitlustahet.