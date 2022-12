Xi Jinping: Hiina ja Venemaa toogu maailmale stabiilsust

Hiina on Jinpingi sõnul valmis jätkama koostööd Venemaaga, et seista maailmapoliitikas ühiselt vastu hegemonismile, jõupoliitikale, protektsionismile ja kiusamisele. Jinping tõi ühiste eesmärkidena välja rahvusvahelise julgeoleku, suveräänsuse, võrdsuse ja õigluse kaitsmise.

Vaadates tulevikku, ütles Jinping, et Hiina ja Venemaa peaksid „tugevdama strateegilist koordinatsiooni“ ja „sisendama maailma rohkem stabiilsust“, vahendab Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Putin ütles, et Hiina ja Venemaa on keset praegust „rasket rahvusvahelist olukorda“ üksteisele lähenenud ja „säilitanud kindla arenguhoo“.

„Vene-Hiina suhete vastupidavus, küpsus ja stabiilsus on veelgi suurenenud,“ ütles Putin Hiina riigimeedia teatel. Putini sõnul on riigid edendanud koostööd erinevates valdkondades, sealhulgas energeetikas, põllumajanduses, transpordis, infrastruktuuris ja spordis.

Xi ütles ka, et Hiina on valmis hakkama „korrapäraselt“ taastama tavapärast piiriülest reisimist Venemaa ja teiste riikidega. Riigis leviva koroonaviiruse tõttu on reisimine Hiinasse hetkel piiratud.