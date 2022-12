VIDEO | Igor Schvede Valgevenesse kukkunud raketist: tegemist võib olla Putini katsega tõmmata Valgevene sõtta

Schvede ütles, et praegu on Valgevenesse kukkunud raketi kohta teada ainult see, mida Valgevene on ise öelnud. Tema sõnul peab enne hinnangute andmist ära ootama kõik detailid. „Ma ei tahaks kategooriliselt veel öelda, kas oli Ukraina rakett või ei olnud, aga usun, et ootame ära siin täpsed andmed ja kindlasti on võimalik need asjad läbi rääkida ja kõik nüansid välja selgitada,“ ütles ta.

Tema sõnul oodatakse ära info ukrainlastelt ning liitlastelt. „Ma sain aru, et seal on juba kontaktid olnud ka Ukraina poole ja Valgevene poole vahel ja me kindlasti ootame ka ära informatsiooni meie liitlastelt, sest neil on päris hea ülevaade selle kohta, mis Ukraina taevas tegelikult toimub. Peale seda saab konkreetseid hinnanguid anda,“ ütles Schvede.

Samuti ei välistanud Schvede seda, et tegemist võib olla ka Putini katsega tõmmata ka Lukašenka koos Valgevenega sõtta. „Sõda võib ära kasutada selleks, et eskaleerida olukorda ja selleks, et siis panna Valgevene siin mingisse sundseisu või survestada Valgevenet veel aktiivsemalt toetama Venemaa agressiooni,“ ütles ta.

Valgevene välisministeerium teatas eile ka seda, et otsustasid välja kutsuda Ukraina saadiku. Schvede märkis, et üldiselt on võimalik ühe raketi intsidendid ära lahendada diplomaatiliste kõnelustega juurdluse käigus.

„Ma usun, et siin on palju sellist sõjakat retoorikat Valgevene poolt ja seda on ka varem olnud. Usun, et ta on pool selles konfliktis, ta ise küll salgab seda ja püüab jätta muljet, et ta ei osale Venemaa toetamises aktiivselt, aga tavaliselt sellised intsidendid ikka riigid lahendavad omavahel ära,“ sõnas Schvede.

Schvede märkis veel, et Ukraina kaitsjatel on iseseisva riigina suveräänne õigus end kaitsta ning piiranguid pole, kus seda tehakse. Ta lisas, et vaenlase territooriumil on vaenlase sõjaliste objektide ründamine aktsepteeritav.