Ukraina välisminister Venemaa „näo säilitamisest“: pole vaja orki haldjaks muuta

„Alles on jäänud ainult „Venemaa näo säilitamise“ sekt. Aga Putini kohta on nad kõik juba aru saanud. See on marginaalne sekt, aga see on veel olemas, läbi prisma „me peame ikkagi nendega koos elama“, „nad ei kao ju kuhugi“ ja muud sellist. Minu jaoks on praegu peamine mitte niivõrd sellest sektist võitu saada, vaid tugevdada partnerites arusaama sellest, et milline ka ei oleks võim Venemaal, Venemaa oma olemuselt ei muutu,“ ütles Kuleba.

Kuleba sõnul tuleb nüüd üle saada narratiivist, et Venemaast on võimalik teha liberaalne ja demokraatlik riik. Kuleba rõhutas, et Venemaa on selline, nagu on, ja sellest peavad aru saama ka teised.

„Meie ülesanne ei ole muuta orki haldjaks, vaid see agressioon maha suruda. Ja luua sellised tingimused, mille juures muutub Venemaa ekspansioon võimatuks. See tähendab, et ta peaks muutuma agressiivsest ja autoritaarsest riigist lihtsalt autoritaarseks, konservatiivseks riigiks. Nad tuleb oma piiridesse suruda ja lukk kinni keerata. Las elavad oma autarkias, oma isakese tsaari all, ainult et kedagi ei ründaks,“ lausus Kuleba.