Kadõrov: ma olen Venemaa kodanik, mul on õigus presidendiks kandideerida

Kadõrov märkis aastalõpu pressikonverentsil ajakirjanikele, et tal on õigus kandideerida Venemaa riigipeaks, vahendab Vene riiklik uudisteagentuur RIA Novosti.

„Ma olen Venemaa kodanik, mul on [see] õigus. Teised saavad, aga tšetšeenid mitte, eks? Saame,“ ütles Kadõrov. „Aga ma ei tee seda kunagi,“ lisas ta.

Kadõrov rõhutas, et Putini järel saab Venemaa juhtimine peaaegu võimatu olema. Kadõrov on aastate jooksul Putinit nimetanud targaks, ettenägelikuks, tugevaks, andekaks, ausaks ja heaks meheks, kirjutab Meduza.

Kadõrov on sel aastal oma positsiooni Venemaa sisepoliitikas tugevdanud ja teda on erasõjafirma Wagneri grupp juhi Jevgeni Priogižini kõrval nimetatud Putini võimalikuks järeltulijaks Kremli troonil. Kadõrov on Ukrainas kantud kaotustest süüdistanud avalikult Venemaa kaitseministeeriumit ja Vene kesksõjaväeringkonna endist ülemat Aleksandr Lapinit. Lapin eemaldati pärast Kadõrovi kriitikat ametist. Samuti on Kadõrov teinud ettepaneku, et Venemaa peaks Ukrainale taktikalise tuumalöögi andma.