Kaja Kallas: Savisaar oli suur isiksus ja tal on kindel koht Eesti ajaloos

„Lapsepõlvest on mul Edgar Savisaarest mitu suuremat mälestust. Mäletan, kuidas lapsena tantsisin rahvatantsukollektiivis „Sõleke“, mis oli palutud esinema tema valimiskampaania üritustel. Ja hilisemast mäletan, kuidas Edgar Savisaar tegutses koos minu isa ning paljude teistega söakalt Eesti taasiseseisvumise nimel,“ meenutas Kallas.

„Mul endal ei avanenud võimalust temaga poliitikas olles Eesti oleviku- ja tulevikuküsimuste üle diskuteerida, sest olime poliitikas samal ajal vaid mõned aastad ning töö meid toona kokku ei viinud – tema oli siis Tallinna linnapea, mina esimest korda Riigikogu liige,“ ütles Kallas ja lisas, et mõlemaid ühendab see, et nad teavad peaministri ameti muresid ja valusid.