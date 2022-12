Jüri Ratas Savisaare panusest: just tema pani Keskerakonna põhitelje tugevasti paika

1980ndate lõpus ja 1990ndate alguses elas ta kaasa Savisaarele, kui too oli seotud Eesti iseseisvuse taastamise ja Rahvarindega. „Ja suurte ürituste korraldamisega lauluväljakul.“

Ta kiidab, et Edgar Savisaar oli Keskerakonna üks asutajaliikmetest ning alati põhjalik oma töödes ja tegemistes. „Poliitiliselt oli tal oskus näha seda, mis ühiskonnas vajas kordategemist.“ Ta toob välja, et linnapeana seisis Savisaar selle eest, et rakendada elamuehitusprogramm, mille abil rajati 5000 uut eluaset.