Rein Veidemann: asjata pole Edgar Savisaart võrreldud Konstantin Pätsiga

„Kahtlemata on tegemist suure inimesega, kes on Eesti lähiajaloos täitnud rolli, ilma milleta ei oleks me võib-olla vabadust kätte võitnud,“ sõnas Veidemann Delfile. „Tal oli erakordne poliitiline vaist. Selle andekuse, selle vaistu olemasolu tõttu oli ta võimeline koondama kogu Eestit, liikumaks vabaduse suunas.“

Ta rõhutas, et Edgar Savisaare poliitilist panust on raske üle hinnata - olgu tema pärand nii keerukas ja vastuoluline, kui tahes.

Rein Veidemann märkis, et Edgar Savisaar on üks mitmest omaaegsest „hiiglasest“, kes on lavalt lahkunud ning et tema tehtut tuleb vääriliselt hinnata.