Suri legendaarne Eesti poliitik Edgar Savisaar

Heimar Lenk meenutab, et suhtles Savisaarega vahetult viimati kolm päeva tagasi. Siis oli jutuks, et Savisaare tervis on halvenenud ning ta siirdub haiglasse. „Ta sai minust aru, aga jutt oli aeglane,“ lausub Lenk. Ta lisab, et Savisaar kutsus, et ta kui hea sõber teda vaatama läheks. „Ütlesin, et pärast pühi. Ei saanud aru, et ikka kohe mõtleb,“ kurvastab Lenk, et silmast silma enam ei kohtutudki.