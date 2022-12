Ukraina julgeolekuteenistus esitas Poltava linnapeale kahtlustuse andmete lubamatus levitamises armee kohta

Mamaid kahtlustatakse informatsiooni sanktsioneerimata levitamises relvade ja laskemoona ning üksuste liikumise kohta Ukrainas, mis on toime pandud sõja- või erakorralise seisukorra ajal. Süüdimõistmise korral võib sellise kuriteo eest 12 aastaks vanglasse sattuda.

Mamai on Poltava linnapeaks valitud kolm korda. 2018. aastal luges linnanõukogu tema töö ebarahuldavaks ja peatas volitused ennetähtaegselt. 2020. aastal võitis ta aga taas valimised.

2021. aasta detsembris tegi aga Mamai avalduse, et Ida-Ukrainas ei toimu sõda mitte Vene võitlejatega, vaid vendade vahel. Mamai ütles ka, et olukord Ida-Ukrainas on „sõda kahe superriigi, USA ja Venemaa vahel“.