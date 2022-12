Maria Zahharova Kallasele: Kaila, Adolf oleks teie üle uhke

„Eesti keele kursused on samuti tähtsad. Me ei taha, et Eestisse tekiks uus kogukond, kes ei räägi eesti keelt. Isegi kui nad tagasi lähevad, ja 80% põgenikest ütleb, et tahab tagasi minna, siis miks ei võiks Ukrainas olla grupp inimesi, kes eesti keelt räägivad? Selles ei ole midagi halba. Nii et jah, just sellise kursi võtsime me algusest peale,“ ütles Kallas ETV+ile.