Lavrov: Zelenskõi rahuvalemi tingimustel Venemaa kellegagi läbi rääkima ei hakka

„On selge, et Kiiev ei ole dialoogiks valmis. Esitades erinevat laadi ideid ja „rahuvalemeid“, hellitab Zelenskõi illusiooni, et saavutab lääne abiga meie vägede väljaviimise Vene territooriumidelt Donbassist, Krimmist, Zaporižžja ja Hersoni oblastist, reparatsioonide väljamaksmise Venemaa poolt, ilmumise „süüalusena rahvusvahelistesse tribunalidesse“ ja nii edasi. Loomulikult me sellistel tingimustel kellegagi rääkima ei hakka. Kas Kiievi režiimi kontrollitavatele territooriumidele on jäänud adekvaatseid poliitikuid, on raske öelda,“ lausus Lavrov.