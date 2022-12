VILJA KÜSIB | Kaisa Ling: mulle kohe meeldib laval olla! Vahet pole, kas olen riides või paljas

Kaisa Lingil on olnud hullumeelselt tegus aasta. Alates 5. augustist on ta töötanud vähimagi pausita, kuid on selle pärast rõõmus ja tänulik. „Olen saanud teha tööd, mis mulle meeldib, ja see on tähtsam kui miski muu,“ sõnab ta.

Saates kõlab kolm laulu, milles esimese eestikeelne tekst sündis ööl enne saate salvestust. Niisiis, esmaesitus!

Kuidas leiab Kaisa Ling alati saalist ühe niiiii koleda mehe, kellele laulda see armastatud „Nii kole mees“? Kas ta ootab tõepoolest menopausi, nagu ta laulusõnades kuulutab? Missugused on need soostereotüübid, millega eri põlvkonnad isemoodi suhestuvad? Kas raseerimine on kohustuslik?

Mida tähendab mõista, et inimene ei ole kõikvõimas? „Ma olen olnud nii tubli, aga millal on meil aega nautida? Minul ei ole seda aega, ja see on jama! Nii et - kavatsen algaval aastal vähem tööd teha,“ lubab Kaisa Ling.

