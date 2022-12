Eesti suurimates haiglates sündis pühade ajal 54 jõulubeebit

Kõige rohkem lapsi sündis jõuludel Ida-Tallinna keskhaiglas. Ilmavalgust nägi 15 jõulubeebit – seitse tüdrukut ja kaheksa poissi. „Jõuluaeg oli suhteliselt rahulik, emmed-beebid terved ja tublid,“ ütles ITK naistekliiniku osakonnajuhataja Külli Erlang. Eelmisel aastal sündis ITK sünnitusmajas kolme päevaga 24 last.

Tartu ülikooli kliinikumi sünnitusosakonna vanemämmaemand Sirje Kõvermägi ütles, et võrreldes eelmise aastaga oli arstidel tööd rohkem. „Jõululaupäev oli sel aastal töisem – sündis seitse last, eelmisel aastal oli kolm sündi,“ ütles ta. Selle aasta jõulupühade ajal sündis kliinikumis kokku 14 last.