Kosovo serblased lubasid hakata tänasest teetõkkeid kõrvaldama

Serbia president Aleksandar Vučić, kes kohtus Põhja-Kosovo serblaste esindajatega Serbias Raškas, teatas, et barrikaadide eemaldamise protsess algab täna hommikul, vahendab Reuters.

„See on pikk protsess ja see võtab aega,“ ütles Vučić.

Vučić lisas, et läbirääkimisi Belgradi ja Prishtina vahel vahendavad USA ja Euroopa Liit on garanteerinud, et ühelegi barrikaade üles seadnud serblasele süüdistust ei esitata.