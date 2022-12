DELFI FOTOD KIIEVIST ja OTSEBLOGI | Ukraina õhutõrje hävitas Venemaa välja lastud 69 raketist 54

Reuters teatas kohalikele viidates, et Kiievis on olnud kuulda plahvatusi. Kiievi linnapea Vitali Klõtško kinnitas mitme plahvatuse toimumist pealinnas. Allatulistatud rakettide tükkide tõttu said kahjustada kaks eramaja Darnitskõi rajoonis. Veel said kahjustada tööstusettevõte Holosijivskõi rajoonis ja laste mänguväljak Petšerskõi rajoonis, teatas linna sõjaadministratsioon. Klõtško teatas, et Kiievis sai kokku vigastada kolm inimest, kelle hulgas oli 14-aastane tüdruk. Õhutõrje hävitas Kiievi kohal 16 vaenlase raketti, teatas Klõtško.