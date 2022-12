Eesti elanike toetus Euroopa Liidule on rekordkõrge

Eesti elanikest pea pooled hindasid, et on Eesti eesmärkide ja huvidega Euroopa Liidus kursis, mida on 10% rohkem kui aasta tagasi. Kaks kolmandikku hindab Eesti tegevust Euroopa Liidus edukaks, mida on 8% rohkem kui aasta tagasi. Vastajad olid valdavalt nõus, et Eesti liikmelisus Euroopa Liidus on toonud Eestile head, suurendanud heaolu ja kriisiga hakkama saamist.