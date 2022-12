Sisuliselt ikka sama. Presidendi osutatud ebavõrdsus jäi perehüvitiste seadusesse alles

Möödunud neljapäeval teatas Alar Karis, et jätab riigikogus vastu võetud algse seaduse välja kuulutamata. Näiteks heitis ta seadusele ette õigusselgusetut lauset, mis läks vastuollu põhiseadusega. Seadusega oli kavas lisada perekonnaseaduse § 101 lõikele 5 teine ja kolmas lause järgmises sõnastuses: „Loetakse, et lapse vajadused saab rahuldada kogu lapsetoetuse arvel ja poole lasterikka pere toetuse arvel, mis on jagatud võrdselt toetust saava pere kõigi laste vahel. Eeldatakse, et lasterikka pere toetust arvestatakse elatise väljamõistmisel ainult juhul, kui seda makstakse ühiste laste eest.“ Viimasele lausele ei ole ka tavapäraste tõlgendamismeetoditega võimalik anda ühemõttelist sisu, nentis riigipea.