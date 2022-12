USA kaalub avanevast Hiinast saabujatele uusi koroonapiiranguid, teised riigid on need juba kehtestanud

Koroonaviiruse võimaliku impordi pärast muretsevad Jaapan, Malaisia ja Taiwan on juba kehtestanud karmimad meetmed Hiina turistidele, muu hulgas nõutakse negatiivseid testitulemusi.

Ka India võtab tarvitusele meetmeid Hiinast saabujate suhtes, aga see tehti teatavaks juba enne seda, kui Peking teatas, et lõdvendab oma karmi piiripoliitikat.

Hiina kodanikud saavad hakata välispasse taotlema taas 8. jaanuarist, on riigi võimud teatanud.

Reisifirmad on teatanud oma veebilehtede külastatavuse järsust suurenemisest, mis paneb mõned riigid hirmu tundma COVID-i võimaliku leviku pärast.

„Rahvusvahelises kogukonnas on kasvav mure käimasoleva COVID-19 tõusulaine üle Hiinas ja läbipaistvate andmete, sealhulgas viiruse geenijärjestuse andmete puudumise üle,“ teatasid USA ametiisikud.

Haigus- ja surmajuhtumite igapäevane arv Hiinas on teadmata, sest võimud on lõpetanud nende andmete avaldamise. Teadete kohaselt on aga haiglad ülekoormatud ja eakad surevad.