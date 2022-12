OTSEPILT RIIGIKOGUST | Riigikogu võttis perehüvitiste eelnõu 61 poolthäälega vastu

Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku tõsta esimese ja teise lapse toetus 80 eurolt 100 eurole kuus, nagu on kolmandal lapsel. Sotsiaaldemokraatide fraktsioon tegi ettepaneku tõsta lapsetoetus pere iga lapse kohta 119 eurole kuus. Samas soovisid nad jätta tõstmata lasterikka pere toetused, mis jäänuks ettepaneku järgi kuni kuue lapse puhul 300- ning seitsme ja enama lapse puhul 400-euroseks kuus. Samuti soovisid sotsid hakata indekseerima ka lapse- ja üksikvanema lapse toetust.

Reformierakonna fraktsiooni juht väljendas hommikul Delfile kahtlust, et ettepanekuid toetatakse. „Kui vaadata sotside ja Keski ettepanekuid ja saali reaalsust, hääli ühte- või teistpidi, siis neile ei tuleks toetust taha,“ tõdes ta. Nii ka läks – mõlema erakonna fraktsiooni ettepanekud hääletati maha. Lõpphääletuse ajal oli saalis kõigest 68 rahvasaadikut, puudus 33.

Võrklaev lisas, et ettepanekute tegijad – Keskerakond eriti – teavad, et toetust ei ole ning selle sammuga lihtsalt tahetakse näidata, et nad tegelevad asjaga.