OTSEBLOGI | Zelenskõi: järgmine aasta peab tulema rindel otsustav

„Jätkame kaitse- ja julgeolekujõudude ettevalmistamist järgmiseks aastaks. See peab olema otsustav aasta. Mõistame, millised riskid on talvel, mõistame, mida peame tegema kevadel, ja see tähendab, et mõistame milliseid tulemusi peab näitama kogu kaitse- ja julgeolekusektor,“ ütles Zelenskõi.