Hukkunuteks on major Andrei Voronov, vanemleitnant Maksim Anufrijenko ja vanemleitnant Aleksandr Pampuhhin. Kõik nad olid lennukite hooldusinsenerid.

Ei saa olla mingit Ukraina rahuplaani, mis ei võta arvesse tänaseid arenguid, mis on muu hulgas seotud uute territooriumide Venemaa koosseisu minemisega, kuulutas kolmapäeval Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov. „Praegu ei ole sellist Ukraina rahuplaani, alustagem sellest. Taaskord ei saa olemas olla mingit Ukraina rahuplaani, mis ei võta arvesse tänaseid tõsiasju Vene territooriumiga, uute regioonide – nelja – Venemaa koosseisu minekuga,“ lausus Peskov kolmapäeval ajakirjanikele. Peskovi sõnul ei saa ükski plaan, mis neid tõsiasju arvesse ei võta, pretendeerida sellele, et see vastu võetaks.