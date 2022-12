Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus on detsembri algusest olnud kerges languses

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 32%, konservatiivset rahvaerakonda ( EKRE ) 24,6% ja Keskerakonda 15,5% valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on alates detsembri algusest olnud kerges languses ning viimase kolme nädalaga on peaministripartei toetus vähenenud 1,6 protsendi võrra. Siiski lõpetab Reformierakond aasta kindla liidrina. EKRE ning kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus on hetkel stabiilne.