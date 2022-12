Päev liikluses: üks hukkunu ning kaks vigastatut

Täna varahommikul olid teekatted Eesti põhi- ja tugimaanteedel erinevad: teed on soolamärjad, lobjakased või sajust lumised. Teekatted on paiguti väga libedad, jäisemad teelõigud on Lääne- ja Harjumaal. Kõrvalmaanteedel ja väiksema liikluskoormusega teedel on samuti libedust.