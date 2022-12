Reformierakond loobuks riigihalduse ministri kohast, selle asemele tuleks rohereformi minister

„Rohereformi ministri ülesanne on koordineerida, et iga ministeerium ning nende haldusalas toimetavad asutused järgiksid kliimakriisi ajastul riiklikke strateegiaid (Eesti 2035, Fit for 55 jt) ja arvudes mõõdetavaid eesmärke,“ märkis Reformierakonna valimisprogrammi töörühma juht Mart Võrklaev.