Venemaa keelas nafta müügi hinnalae seadnud riikidele, aga tahab Euroopale gaasi müüa

Kreml on väljastanud ukaasi, mille alusel ei müü riik naftat ja naftatooteid ühelegi riigile, kes on Venemaa naftale hinnalae kehtestanud. Venemaa riigipea Vladimir Putini poolt allkirjastatud dekreet kehtib 2023. aasta 1. veebruarist 1. juulini. Korralduses märgitakse, et Putin võib anda eriloa tarnida naftat riikidele, mis keelu alla kuuluvad.