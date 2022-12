Delfi Meedia tegi jõuluaja firmakingituste asemel annetuse sõjas kannatada saanud Ukraina laste muusikakoolile

Virkebau lisas, et tegeleda tuleb ka muu, kui vahetult eluliselt vajalikuga, sest muidu ei oleks võimalik tähelepaun mõneks ajaks sõjaõudustelt eemale saada. „See on väike samm, aga loodame, et see pakub lastele, vanematele ja õpetajatele pisut rõõmu ja optimismi,“ lausus ta.