Taiwan pikendab ja tõhustab Hiina ohu tõttu kohustuslikku ajateenistust

„Keegi ei taha sõda,“ ütles Tsai BBC teatel. „See kehtib nii Taiwani valitsuse ja rahva kui rahvusvahelise kogukonna kohta. Kuid rahu ei tule taevast ja Taiwan on autoritaarsuse laienemise eesliinil.“

Ta lisas, et saare praegune kaitsesüsteem ei ole piisav, et tulla Hiina agressiooniga. President Tsai ütles, et ajateenijad hakkavad läbivad senisest intensiivsemat väljaõpet, mille välja arendamisel võetakse eeskuju USA-lt ja teistelt tugeva sõjaväega riikidelt.