Martin Helme: riigikaitset tuleb tugevdada, et sõda Eestisse ei tuleks

Erakonna esimees Martin Helme ütles kaitsekulutustele kohta, et praegu rohkem kulutamine on viimase kümne aasta tegemata töö ning oluline osa erakonna majandusplaanist on kriisidest väljatulek. „Eesti majandus tuleb välja saada sellest energiakriisist, inflatsioonikriisist ning tuleb saada kasvufaasi,“ ütles ta ja lisas, et riigikaitse osas rääkis erakond juba mitu aastat tagasi, et oleks vaja teha üks suur riigikaitselaen, kuhu kõik suured ostud sisse panna.