Leo Kunnas: sõja surve riigieelarvele on suur, kuid seda tuleb paratamatult kanda

Mis puudutab Ukraina edasi aitamist rahaliselt ja ka relvadega, siis ütles Kunnas, et Eestil pole enam ladudes väga palju varusid. Ta märkis, et kui on soov veel mõni välihaigla avada või anda näiteks laskemoona, siis peab riik selle ostma. „Need varud, mida me saime anda, siin me oleme jõudnud välja piirini, kus me ei saa enam väga midagi ära anda ilma enda kaitsevõimet tõsiselt kahjustamata,“ ütles ta ja lisas, et Ukrainat tuleb aidata, kuid seda tuleb teha kaitsekulutuste sees.