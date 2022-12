VIDEO | Eduard Odinets: tahame ka esimese ja teise lapse toetuse suurendamist

Kuigi Odinetsi (SDE) sõnul saavad lasterikaste perede toetused igal juhul tõstetud, suurendaks need ebavõrdsust, kui ei tõuse ka esimese ja teise lapse toetused. „Me töötame selle kallal, et leida oma ettepanekutele täiendavat toetust. Mitmed erakonnad on väljendanud, et nii suured erinevused ei ole põhjendatud,“ lausus Odinets.