Siret Kotka: usun, et homme pikendatakse haiguspäevade ajutist lahendit poole aasta võrra

„Mul on siiras usk, et homme pikendatakse haiguspäevade ajutist lahendit veel 6 kuud, sest sotsiaalkomisjoni istungil toetati konsensuslikult seda muudatust ning ka otsust, et lõpetatakse kolmas lugemine,“ sõnas ta Delfile. Koalitsioon näib seega Keskerakonna esitatud eelnõul taga seisvat.

„Keskerakond kindlasti toetab, et haiguspäevade ajutine kord muutuks tähtajatuks, sest see on töötajaid toetavam majanduslikult, et nad saaksid end terveks ravida kodus ega peaks käima haigena tööl,“ märkis Kotka.