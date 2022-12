Apple Watch ja teised nutikellad aktiivseks eluviisiks

Nii Apple Watchi kui ka teiste kaubamärkide nutikellad ja aktiivsusmonitorid on paljude hobisportlaste lemmikseadmed, sest just nende abiga saab hoida silma peal nii enda päevasel liikuvusel kui ka tervisenäitajatel. Miks soetada Apple Watch või mõni sarnane toode?

Apple Watch annab hea ülevaate päevasest liikumisest

Kiire elutempo juures võime lihtsalt unustada väikesed pausid päevatoimetuste vahel. Apple Watch on just seetõttu saanud paljude lemmikuks, kuna seadeldis tuletab sulle meelde, millal võtta väike paus ja tõusta arvuti tagant püsti. Aina enam usutakse, et inimesed istuvad päevas liiga palju ja igasugune ringutuspaus aitab mõtteid värskendada ning pingeid kehas vähendada. Nii Apple Watchi kui ka teiste nutikellade meeldetuletuse funktsioon ei luba sul unustada pause, mis on pealtnäha nii lihtsad, kuid mida on nii keeruline ellu viia.

Lisaks sirutuspausidele saab Apple Watchi vahendusel jälgida nii samme, mida päeva jooksul tehtud on, kui ka teisi näitajaid. Nii on võimalik ise seadistada enda aktiivsustasemed ja eesmärgid. Nende tasemeteni jõudmine tekitab palju hasarti ja paneb inimesi iga päev eesmärkide täitmiseks tööle. Võttes kasutusele Apple Watchi, saad vaadata, kas täidad päeva jooksul enda treeningeesmärgid, sammud ja palju muud. Kui oled huvitatud enda liikuvuse mõõtmisest, siis leia endale sobiv Apple Watch Kaup24 või Hansaposti e-poodidest. Apple Watchi müük on olnud juba mitmeid aastaid suur ja usume, et see on seda ka järgnevatel aastatel, sest tegemist on väga hea seadeldisega, mida saavad kasutada nii hobisportlased kui ka profispordiga tegelevad inimesed.

Apple Watch annab ülevaate tervisenäitajatest ja maksab kiirelt sinu ostude eest