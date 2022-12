FOTOD | Riigikogus tilgub laest vett! Lekke peatamiseks tuleb oodata kevadet

Riigikogu kantselei majandusosakonnast öeldi Delfile, et enne kevadet leket peatada ei saa. Osakonna juhataja Argo Koppel selgitas, et tegemist on trepi kohal asuva välisrõdu läbijooksuga, mille peatamiseks tuleb rõdu põrand kuni konstruktsoonideni puhastada, teha uus hüdroisolatsioon ning põrand taastada. „Selliseid töid on võimalik teha kevad-suvel,“ nentis Koppel