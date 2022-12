VIDEO | Sotsid tahavad jätkuvalt perehüvitiste seaduse lausremonti. Abi loodetakse Keskerakonnalt

Komisjon arutas teemat kaks tundi. „Kõik liikmed said esitada küsimusi, debatt oli terav,“ lausus Kütt.

Häältega 9 : 2 toetati seda, et muutusi on vaja, ehk toetati presidendi ettepanekut. Vastu olid EKRE saadikud Kalle Grünthal ning Kert Kingo. Nemad leidsid, et vastuolu põhiseadusega puudub.