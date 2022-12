Le Monde peab kahtlaseks Urmas Paeti ja Andrus Ansipi Katari-sõbralikke hääletustulemusi Euroopa Parlamendis. Ansip: see on silmakirjalik

Praeguseks on ajakirjandusse lekkinud ainult korruptsioonikahtlusega Euroopa Parlamendi liikmete nimed. Need on Eva Kaili Kreekast, Marc Tarabella ja Maria Arena Belgiast ning Alessandra Moretti ja Andrea Cozzolino Itaaliast. Kõik nad on mõõdukalt vasakpoolse Sotsialistide ja Demokraatide fraktsiooni liikmed. Le Monde’i teatel ei ole nad aga kaugeltki ainsad, kes on võtnud viimastel kuudel Katari suhtes leplikke seisukohti, mida näitab Euroopa Parlamendi hääletustulemuste analüüs.